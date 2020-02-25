Ziyneti Kocabıyık - Fıtıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar olduğuna da değinen Doç. Dr. İnanır “Fıtık teşhisinde ‘şiddetli ağrı dolayısıyla başını taşımakta ve boyun hareketlerinde aşırı ağrısı olan vakalarda boyunluk tedavisi kullanılabilir’ denilse de boyunluk çok gerekli vakalarda ani hareketleri kısıtlamak için kullanılmalıdır. Her ne kadar kaslarda zayıflamaya yol açacağı düşünülse de süresini doktor belirlemelidir. Fıtıkla ilgili bir başka yanlış bilgi de cerrahinin son seçenek olduğudur. Oysa bazı nadir vakalarda ilk seçenek olarak başvurulabilir. Bu kararı kesinlikle tecrübeli uzman bir hekim vermelidir” diye anlattı.
Stres boyun fıtığına yol açıyor
25.02.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gergin ve stresli kişilik yapısına sahip kişilerin boyun fıtığı adayı olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır “Kişinin duruşuyla ilgili yanlış hareketler yapması, stres, gerginlik, hareketsizlik, fazla kilo problemleri boyun fıtığına zemin hazırlayan etkenlerdir. Boynunuzu, sırtınızı düşünüyorsanız, zaman zaman gevşeme egzersizleri yapın” dedi.
Etiketler : fıtık,stres,omurga,
683763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/683763.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER