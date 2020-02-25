Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Fıtıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar olduğuna da değinen Doç. Dr. İnanır “Fıtık teşhisinde ‘şiddetli ağrı dolayısıyla başını taşımakta ve boyun hareketlerinde aşırı ağrısı olan vakalarda boyunluk tedavisi kullanılabilir’ denilse de boyunluk çok gerekli vakalarda ani hareketleri kısıtlamak için kullanılmalıdır. Her ne kadar kaslarda zayıflamaya yol açacağı düşünülse de süresini doktor belirlemelidir. Fıtıkla ilgili bir başka yanlış bilgi de cerrahinin son seçenek olduğudur. Oysa bazı nadir vakalarda ilk seçenek olarak başvurulabilir. Bu kararı kesinlikle tecrübeli uzman bir hekim vermelidir” diye anlattı.