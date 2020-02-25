Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlerlemiş diş çürüklerine kanal tedavisi yapılması ya da yapılamıyorsa çekilmesi gerektiğini söyleyen Dt. Çetin, tedavi gerekirken yapılmadığı durumlarda çürüğün dişin köküne kadar ilerlediğini, dişin köküne ulaştıktan sonra orada bir lezyon oluşturarak küçük bir kist meydana geldiğini ifade etti. Çetin “Kist bir beze gibi balon şeklindedir. Tedavi edilmezse çürükten dolayı bölgedeki kemik eridikçe balon büyür ve çevredeki dokulara da zarar vermeye başlar. Bu kistlerin tek sebebi diş çürükleri olmayabilir. Diş ve diş çevresindeki dokular tedavi edilirken, kistli bölgeden bir parça alınarak patolojiye de gönderilmelidir” dedi. İHA