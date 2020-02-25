İlerlemiş diş çürüklerine kanal tedavisi yapılması ya da yapılamıyorsa çekilmesi gerektiğini söyleyen Dt. Çetin, tedavi gerekirken yapılmadığı durumlarda çürüğün dişin köküne kadar ilerlediğini, dişin köküne ulaştıktan sonra orada bir lezyon oluşturarak küçük bir kist meydana geldiğini ifade etti. Çetin “Kist bir beze gibi balon şeklindedir. Tedavi edilmezse çürükten dolayı bölgedeki kemik eridikçe balon büyür ve çevredeki dokulara da zarar vermeye başlar. Bu kistlerin tek sebebi diş çürükleri olmayabilir. Diş ve diş çevresindeki dokular tedavi edilirken, kistli bölgeden bir parça alınarak patolojiye de gönderilmelidir” dedi. İHA
Tedavi edilmeyen çürük başınıza iş açmasın
25.02.2020 - 04:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tedavi edilmeyen diş çürüklerinin çene kemiği içinde kistlere sebep olabileceğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Osman Çetin “Basit bir çürük tedavi edilmediği takdirde çene kemiğinin erimesine sebep olabilir” dedi.
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