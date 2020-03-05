Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Nargilede ağızlık denilen sipsi her müşteri için değiştirilse de marpuç denilen boru kısmı sabit kalıyor ve her vatandaş buradan dumanı içine çekiyor. Bu da öksürme ve hapşırmanın havaya saçılması ile bulaşan koronavirüsün marpuçtan bulaşmasına davetiye çıkarıyor.



ENFEKSİYONA AÇIK

Nargilenin birden fazla insanın solunum yoluyla içine duman çektiği bir materyal olduğunu belirten Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin “O açıdan sadece bu virüs için değil beraberinde çok sayıda organizmayı başkasına taşıma noktasında da ciddi bir risk taşıyor. Enfeksiyon açısından nargile diğer malzemelere göre çok daha fazla risk içeriyor. Sadece ağızlığı değiştirerek bu tehlikeden kurtulmuş olmuyorsunuz. Kullanılan boru benzeri materyalin değiştirilmemesi nedeniyle burada barınması muhtemel bir enfeksiyon ya da virüsü içinize çekme tehdidi ile karşı karşıyasınız” değerlendirmesinde bulundu.



YEMEKHANELERE VURGU

Şahin ayrıca toplu yemekhanelere dikkat çekerek “Başka insanların kullandığı ürünlerde dikkatli olmamız lazım. Yemekhanelerde de çatal, bıçak gibi malzemeler tekrardan kullanıma sunulurken iyice dezenfekte edildiğinden emin olunması lazım” diye konuştu.