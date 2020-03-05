Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde 15 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 31,5 oranına ulaşan obezite ile mücadele için çok sayıda proje hayata geçirildi. Ayrıca, Sağlıklı Yemek Tabağı ile Fizik Aktivite ve Beslenme Piramitlerinin geliştirildiği, sağlık profesyonelleri ve vatandaşlar için beslenme tavsiyelerinin yer aldığı “Türkiye Beslenme Rehberi” bu yıl içerisinde güncelleneceği bildirildi. AA