Sağlık Bakanlığı, ülkemizde 15 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 31,5 oranına ulaşan obezite ile mücadele için çok sayıda proje hayata geçirildi. Ayrıca, Sağlıklı Yemek Tabağı ile Fizik Aktivite ve Beslenme Piramitlerinin geliştirildiği, sağlık profesyonelleri ve vatandaşlar için beslenme tavsiyelerinin yer aldığı “Türkiye Beslenme Rehberi” bu yıl içerisinde güncelleneceği bildirildi. AA
Sağlık Bakanlığı 322 bin kişiyi zayıflattı
05.03.2020 - 03:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Hayat Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinde, aile hekimleri ile koordineli olarak diyetisyenler tarafından geçen yıl 321 bin 200 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.
Etiketler : zayıflama,sağlık bakanlığı,
685817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/685817.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER