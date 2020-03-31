Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar standartlara uygun olmayan bu maskelerin koruyucu özelliği bulunmadığını ve tam tersine virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıyorlar.

Bütün maskelerin kesinlikle tek kullanımlık olması gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer “İster nano teknoloji ile ister üzerinde mikrop barındırmayan kumaştan yapılmış olsun bütün maskeler tek kullanımlık olmalıdır. Maskelerin birden fazla kullanılması, evde yapılan kumaş maskelerin yıkanıp yıkanıp kullanılması, örgü iplikleri ile tığ işi veya şişle maskeler örülmesi ve bu maskelerin takılması virüsten korunmak için uygun değildir. Mutlaka takacaksanız tek kullanımlık basit cerrahi maske tavsiye ediyoruz. Biz sağlık çalışanlarınınsa N95, N99 adıyla belirtilen özel koruyuculuğu olan maskeleri tek kullanımlık olarak takması gerekir ” dedi.