Sağlık Bakanlığı, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından doktorlara kağıt reçete tavsiyesi
02.04.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,kağıt reçete tavsiyesi,
693217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/693217.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER