Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Buna göre, diyaliz merkezlerindeki sağlık personeli, hasta ve yakınları, kuruma girmeden önce solunum yolu enfeksiyonları açısından sorgulanacak ve maske takacak. Oturma alanlarında mesafe en az bir metre olacak. Gidiş gelişlerde toplu taşıma araçlarının kullanılmamasına dikkat edilecek, servis araçlarında hasta sayısı düşük tutulacak. Diyaliz merkezinde semptomatik bir hasta tespit edildiğinde hasta diyaliz ünitesi olan bir pandemi hastanesine yönlendirilecek. Bakanlık, ayrıca evde klinik bakım hizmeti verilmesinin gerekli olduğu düşünüldüğünde sağlık personeli tarafından ev ziyaretleri yapılması tavsiyesinde de bulundu.