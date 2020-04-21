Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk, cihazın özellikle pandemi sürecinde yüksek risk grubundaki kronik hastalarla Covid-19 tedavisi gören ve takibe alınanların akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini evde test etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Öztürk “Ölçümler mobil uygulama üzerinden yapılıyor ve sonuçlar hekimle online olarak paylaşılıyor” dedi. AA