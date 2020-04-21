"Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk, cihazın özellikle pandemi sürecinde yüksek risk grubundaki kronik hastalarla Covid-19 tedavisi gören ve takibe alınanların akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini evde test etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Öztürk “Ölçümler mobil uygulama üzerinden yapılıyor ve sonuçlar hekimle online olarak paylaşılıyor” dedi. AA
Evde akciğer fonksiyon testi cihazı
21.04.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ODTÜ Teknokent’teki araştırmacıların geliştirdiği mobil teknoloji, yeni tip koronavirüsü atlatan hastalarda ya da astım, KOAH, kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalıklarından muzdarip kişilerin akciğer solunum fonksiyon testlerini evde yapmalarına imkân sağlıyor.
Etiketler : Spirohome,
698128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/698128.aspx
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