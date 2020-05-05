Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve Kawasaki hastalığıyla benzer özellikler gösteren vakaların artışı Batı’da sağlık sistemlerini alarma geçirdi. Uzmanlar, Covid-19’a bağlı olmasından endişe edilen yeni sendroma karşı anne babaları ikaz ederek çocuklarında yüksek ateş belirtisinin ortaya çıkması hâlinde doktora başvurmalarını istedi.

Sendrom, çocuklarda yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle görülüyor. Kalbi ve damarları etkiliyor. Belirtiler açısından Kawasaki hastalığına benzetilirken hastaların bir kısmında Covid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu doğurdu. ABD ve Avrupa’da şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e ulaştı. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü de sendromun mercek altına alındığını bildirdi. Kawasaki hastalığı 6 ay-5 yaş arası çocuklarda görülen bir tablo. Nadiren 13-14 yaşında da görülebiliyor. Beş günden uzun süren ateşle başlıyor. Gövdede döküntü, ağız ve dudaklarda çatlaklık ile kızarıklık, el ve ayak eklemlerinde şişlik görülüyor. Lenf bezleri büyüyor, gözlerde de iltihaplanma oluyor. Kalbin kasılmaları bozuluyor. Buna bağlı olarak kalp yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.