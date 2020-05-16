Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

MS’in kronik bir nörolojik hastalık olduğunu ve hastalık sürecinde bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan bazı ilaçlar kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Terzi “MS tedavisinde kullanılan ilaçların pek çoğu bağışıklık sistemini baskılamaz. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini bir nevi düzenlemekte ve MS’e karşı koruyucu hâle getirmektedir. Bu nedenle hastalarımızın kullandıkları ilacı herhangi bir ihtiyaç olmadığı sürece kesmemesini öneriyoruz. Pandemi sürecinde bazı MS ilaçlarının dozlarında ayarlama düşünülebilir. Bu kararı hastanın takibini yapan nöroloji uzmanın vermesi gerekir. Uzman görüşü alınmadan ilaç kesildiği taktirde atak ve özürlülük riski artabilir” dedi.

VİRÜS STRESİ ATAK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Covid-19’un atak riskini artırdığına dair bir bilgi bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Terzi “Bununla birlikte pandemi sürecinde yaşanan stres, belirsizlik, fiziksel kısıtlılık gibi durumlar atak riskini artırabilir” diye konuştu.

ONLINE MS OKULU

Hastaların evde kalmalarının önemli olduğu bu süreçte Samsun Karadeniz MS Derneği olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki alanında deneyimli öğretim elemanlarının da desteği ile 23 Nisan -17 Mayıs 2020 tarihleri arasında online MS okulu gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Terzi “Bu proje kapsamında MS’de en güncel bilgilere ulaşma imkânı sağlandı. Evde kalmanın oldukça önemli olduğu bu günlerde fizyoterapi, psikoterapi, beslenme, oyun ve müzik gibi farklı etkinliklerin yer alacağı canlı programlara yer verdik” dedi.