Tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde çalışmalar sürüyor. 2027 yılında hizmete açılması planlanan proje ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. İşte projedeki son durum…

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar gidecek Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projeye ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya düşecek, 2027de hizmete açılacak

312 KİLOMETRE

Projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyen Uraloğlu, projenin 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi. Uraloğlu, projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını belirterek, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“ŞEHRİMİZİ İKİYE BÖLEN BİR YAPIYA SAHİP”

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE HİZMETE AÇACAĞIZ”

Uraloğlu, söz konusu hizmetle 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkat çekerek, Mersin'de bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, "Demir yolunda inşallah Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

“İHALESİNİ YAPTIK”

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Aksaray-Ulukışla Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak ve bu entegrasyonla Fav Limanı'na gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz'e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak.

SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.

