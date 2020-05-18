Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmeye odaklanmışken, genç yıldızlarına gelen transfer teklifleriyle hayli uğraşacağa benziyor. Yusuf Yazıcı’yı 17,5 milyon avroya Fransız ekibi Lille’e satan bordo-mavililer Abdülkadir Ömür için Monaco’dan gelen 16 milyon avroluk teklifi ise kabul etmemişti. Fransa’nın ünlü spor dergisi France Football’un internet sitesi Nice kulübünün Abdülkadir ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde 20 yaşındaki yıldız oyuncudan övgüyle bahsedilirken Abdülkadir’e Lionel Messi benzetmesi yapıldı.



> Yurt dışını istiyor

Haberde Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı gibi, Abdülkadir Ömür’ün de futbolunu geliştirmek adına yurt dışına transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Trabzonspor ile geçen sezon 5 gol ve 9 asist kaydeden ancak diz sakatlığı sebebiyle bu sezon geri planda kalan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor’un 20 milyon avro isteyebileceği aktarıldı. Abdülkadir Ömür de daha önce yaptığı açıklamada Trabzon’da şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına gitmeyi ve bordo-mavili camiayı temsil etmeyi istediğini söylemişti.



DavidsonPereira iddiası

Portekiz basını, yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’un Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Davidson Pereira’yı transfer listesine aldığını iddia etti. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Başakşehir’in de ilgilendiği belirtildi.



Uğurcan radarda

İngiliz basını, Liverpool ve Tottenham’ın ardından Leicester City’nin de Uğurcan Çakır’a talip olduğunu yazdı. Haberde, 24 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin 20 milyon avro istediği ifade edildi. Uğurcan bu sezon 33 maçta forma giydi ve 39 gol yedi.