Vatandaşların maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit olduklarını belirten Saydan “Kullanılmış maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, çöp kutusuna atılmalıdır" dedi. AA
Eczacılardan ikaz: Maskeyi yıkayıp tekrar kullanmayın
21.05.2020 - 04:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı uyarısında bulundu.
Etiketler : eczane,maske,
705660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/705660.aspx
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