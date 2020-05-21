Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit olduklarını belirten Saydan “Kullanılmış maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, çöp kutusuna atılmalıdır" dedi. AA