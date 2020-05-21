Vatandaşların maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit olduklarını belirten Saydan “Kullanılmış maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, çöp kutusuna atılmalıdır" dedi. AA