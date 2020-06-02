Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kapalı alanlar tekrar açılıyor ve maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Ancak uzmanlar maske kullanımının ciltte aknelere sebep olduğunu belirterek “Maskne” adı verilen rahatsızlık konusunda ikaz etti. Daha çok bisikletçilerde ve kask kullanan sporcularda görülen bu hastalığın birçok insanda da görülmeye başladığını belirten George Washington Üniversitesi'nden dermatoloji profesörü Dr. Adam Friedman "En yaygın problem, maskenin oluşturduğu yüz kızarıklığı. Bu alanlarda cilt bariyeri bozulduğundan iltihaplanma olur. Tedavi için krem-losyon uygulamayın”dedi. Maskenin cildimizin hava almasına mâni olacağını, oluşan terle birlikte “isilik” adı verilen cilt döküntüsü hastalığının da yaygınlaşabileceğini söyleyen Friedman “Yüzdeki sivilce ve aknelere ek olarak gül hastalığını da tetikleyebilir" şeklinde konuştu. San Francisco VA Tıp Merkezinden dermatolog Dr. Craig A. Kraffert ise stresin akne, egzama, seboreik dermatit ve gül hastalığını tetiklediğini söyleyerek. Maske takmanın da cilt hastalıklarını kötüleştirdiğini ifade etti.

NASIL ÖNLENİR, TEDAVİ EDİLİR?

Dr. Kraffert ve Dr Friedman’a göre maske takarken cildi korumanın birkaç yolu şöyle; tahriş görülen noktalarda yumuşatıcı krem kullanılarak zarar azaltılabilir. Ayrıca retinol ve saflaştırılmış nano-sülfür gibi anti-akne bileşenleriyle daha hafif kıvamlı nemlendiriciler kullanılabilir. Maske çıkarıldıktan sonra yüz nazikçe temizlenmeli. Ölü hücreler atılmalı. Maske uzun süre kullanılmamalı. Kalıcı maskelerin ise dış kısmında biriken partiküler maddeler mutlaka yıkama benzeri metotlarla temizlenmeli. Rahatsızlığın artması hâlinde mutlaka reçeteli ilaçlar kullanılmalı.