Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Vücuda denge sağlama, bedeni içeriden ve dışarıdan tamir etme etkisi bulunan kırmızı ışığın, yatak odalarında kullanılması gerektiğini söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu “Karanlık odalarda uyuma şartı, kırmızı ışık için geçerli değil. Zira kırmızı ışığın birçok hastalık için tedavi edici özelliği bulunuyor. Özellikle kas ve sinir hücrelerinin yüksek enerjiye ihtiyaç duyar. Kırmızı ışığın etkisiyle hücrelerde sağlanan enerji artışı, metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu da vücuttaki şişlik, ağrı ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. kırmızı ışığın, yaşlanmayı geciktirmedeki faktörünün de hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.