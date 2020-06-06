Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünya nüfusunun yüzde 72’si iyot eksikliği tehdidi altında olduğunu hatırlatan Dr. Dağ, iyot eksikliği yüzünden yeterli zekâ gelişimi gösteremeyen en az 30 milyon çocuğun bulunduğunu belirterek “Dengeli beslenme ile yeterli iyot alımını sağlamak mümkün. İyot eksikliği oluşmaması için günde 150 mikrogram iyot alınması gerekir. Tuzlu su balıkları, yoğurt, patates, süt, fasulye, yumurta, kuru siyah erik ve yaban mersininin iyot miktarı yüksektir. Bunların günlük tüketime dâhil edilmesi gerekir” dedi.