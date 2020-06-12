KKKA Bilim Kurulu, bu veriler sonrası Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda hastalığın Türkiye’deki mevcut durumu ve kontrolüne yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Ayrıca hayvan temasının arttığı Kurban Bayramı öncesinde de yapılması gerekenler belirlendi. Öte yandan KKKA’dan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:
∂ Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi yerlerde vücudu örten giysiler giyin, pantolon paçalarını çorabın içine sokun ve açık renkli kıyafetleri tercih edin.
∂ Kene yapışırsa çıplak elle çıkarmayın, en yakın hastaneye gidin.
Bu defa kene için toplandılar
12.06.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde 10 Haziran itibarıyla, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480’e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti.
KKKA Bilim Kurulu, bu veriler sonrası Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda hastalığın Türkiye’deki mevcut durumu ve kontrolüne yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Ayrıca hayvan temasının arttığı Kurban Bayramı öncesinde de yapılması gerekenler belirlendi. Öte yandan KKKA’dan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:
Etiketler : bilim kurulu,kene,kkka,kırım kongo kanamalı ateş,kene ısırığı,
710426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/710426.aspx
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