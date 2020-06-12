Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKKA Bilim Kurulu, bu veriler sonrası Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda hastalığın Türkiye’deki mevcut durumu ve kontrolüne yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Ayrıca hayvan temasının arttığı Kurban Bayramı öncesinde de yapılması gerekenler belirlendi. Öte yandan KKKA’dan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:

∂ Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi yerlerde vücudu örten giysiler giyin, pantolon paçalarını çorabın içine sokun ve açık renkli kıyafetleri tercih edin.

∂ Kene yapışırsa çıplak elle çıkarmayın, en yakın hastaneye gidin.