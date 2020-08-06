Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kanserin sinsi bir hastalık olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çil, hekime başvuru oranlarındaki azalmanın yakın gelecekte karşı karşıya kalacağımız ciddi sağlık problemlerinin habercisi olduğunu kaydetti. Kanserin artan bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çil “Ancak kanser belirtileri gösteren potansiyel hasta adaylarının bu süreç içerisinde Covid-19 bulaşma endişesiyle hastaneye ya da hekime başvurmadığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da kanser teşhisinde yaşandı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bizi ciddi bir problem bekliyor. Hastaneye başvurulmamasından kaynaklı olarak erken teşhis koyulacak hastaların, geç dönemde teşhis edilmesi ve hastalığın ileri evrelere ulaşması problemiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.