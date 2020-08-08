Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Denetimler, sahil bölgelerindeki plaj, kafe, kafeterya, restoran ve eğlence yerleri ile eğlence yerlerine dönüşebilen tekne ve yatlarda da gerçekleştirilecek. Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek ikaz edilen ya da idari para cezası verilen işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi hâlinde bir ila üç gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER ALINIYOR

İçişleri Bakanlığının, valiliklere gönderdiği "Orman Yangınları" konulu genelgede ise tedbirler şöyle sıralandı: Vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.