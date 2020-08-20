Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan vaka sayılarına dikkat çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Covid-19 atlatıp iyileşen hastalara plazma bağışı yapmaları yönünde çağrıda bulunarak “Özellikle şu aralar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun vaka artışı var. Ekim ve kasım aylarında yine büyükşehirlerimizde vaka sayılarının ve immün plazma taleplerinin artacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla özellikle Covid’i geçirmiş, kan bağışı yapabilecek özelliklerde olan vatandaşlarımızın immün plazma bağışı yapmalarını sağlıklı görüyoruz" dedi.