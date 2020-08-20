Artan vaka sayılarına dikkat çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Covid-19 atlatıp iyileşen hastalara plazma bağışı yapmaları yönünde çağrıda bulunarak “Özellikle şu aralar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun vaka artışı var. Ekim ve kasım aylarında yine büyükşehirlerimizde vaka sayılarının ve immün plazma taleplerinin artacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla özellikle Covid’i geçirmiş, kan bağışı yapabilecek özelliklerde olan vatandaşlarımızın immün plazma bağışı yapmalarını sağlıklı görüyoruz" dedi.
Kızılay'dan plazma bağışı çağrısı
20.08.2020 - 02:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Covid-19 atlatıp iyileşen hastalara plazma bağışı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Etiketler : sağlık,kızılay,plazma bağışı,korona,
726015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/726015.aspx
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