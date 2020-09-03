Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid pandemisi sırasında yaşanan tükenmişlik sendromunun kalp ritmini bozduğunu söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Açıkgöz “Uzun süreli stresin sebep olduğu tükenmişlik sendromu, kalp ve damar sistemini olumsuz etkiler. Pandemi döneminde kliniklerimize çarpıntı şikâyeti ile başvuranların sayısı arttı” dedi.

Prof. Dr. Açıkgöz “Virüsün ortaya çıkardığı kısıtlanmışlık hissi ve geleceğe ait belirsizlik duygusu, insanlarda tükenmişlik duygusunu körükledi. Tükenmişlik sendromu genellikle idealist duygular taşıyan kişilerde gelişir” diye açıkladı.

NEGATİF DUYGULAR KALBE ZARARLI

Beyin yapılarının kalp sistemi üzerinde çok ciddi etkisi bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Açıkgöz “Beyinde, kalp-damar sisteminin düzenlenmesiyle ilgili özel basınç artırıcı ve basınç azaltıcı bölgeler bulunur. Tükenmişlik hissi, depresyon, anksiyete gibi negatif duygusal durumlar, beyindeki bu basınç bölgelerinde bozulmaya yol açabilir. Bu da kanda kortizol ve katekolamin düzeyinde artmaya, kan basıncı ve kalp hızında artışa, kalbin kasılmasında bozulmaya neden olabilir. Bütün bunların sonucunda başta koroner arter hastalığı ve aritmiler olmak üzere birçok sorun ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalarda yüksek seviyedeki tükenmişlik hissinin kişilerde yüzde 20 oranında aritmi riskini artırdığı ortaya konuldu” dedi.

YAŞLILARDA FELCE SEBEP OLABİLİR

Kalp ile beyin arasındaki ilişki üzerine yürütülen araştırmaların ritim bozukluğu yani 'atriyal fibrilasyon'un ruhsal stres ile ilişkisini ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Açıkgöz “Atriyal fibrilasyon çarpıntı gibi can sıkıcı bir şikâyet oluşturmasının çok ötesinde riskler taşıyabilir. Özellikle yaşlı kişilerde kalpten beyne pıhtı atma ve sonuçta felç olma riski söz konusudur” diye konuştu.

GÜVENSİZ, SABIRSIZ, KIZGIN MISINIZ?

Prof. Dr. Nusret Açıkgöz, tükenmişlik sendromunun duygusal, zihinsel ve fiziksel belirtileri olduğunu söyleyerek bunları şöyle tarif etti: Duygusal tükenmişlik belirtileri; ümitsizlik, güvensizlik, kızgınlık, sabırsızlık, huzursuzluk gibi negatif duygularda artış, nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygularda azalma olarak sıralanabilir. Zihinsel tükenmişlik belirtileri; kendine, işine ve genel olarak yaşama karşı negatif tutumlar içerebilir. Fiziksel tükenmişlik belirtileri; kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, yıpranma, baş ağrısı, bulantı, kas krampları, bel ağrısı ve uyku bozuklukları gibi şikâyetleri içerir.