Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan proje dâhilinde söz konusu ilacın üç yıl içerisinde üretilerek düşük maliyetle piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Daha çok çocuklarda görülen ve ALL olarak bilinen akut lenfoblastik lösemi tedavisinde kullanılan bu ilacın maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Binay, “Bu yüzden yerli üretimi için çalışmalar yapmaya başladık. Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (COST) Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan uluslararası projeyle hayata geçirilmesi planlanan söz konusu ilacın üç yıl içerisinde üretilerek piyasaya sürülmesini hedefliyoruz. Enzimi elde edildikten sonra ilaç formuna taşınması için yerli bir ilaç firmasına teslim edeceğiz ” dedi.