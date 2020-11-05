Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Böbrek yetmezliği ile dünyaya gelen ve doğduğu günden bu yana hastanede olan dört yaşındaki Buse Gülmaya, kadavradan yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu. Kısacık hayatının büyük bir bölümünü hastanede geçiren Buse, kendisini evde bekleyen üç kardeşine kavuşacağı günü iple çekiyor. Buse, Aydın Nazilli’de çiftçilik yapan Seyhan ve Yaşar Gülmaya çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğar doğmaz VACTRAL anomalisi olarak adlandırılan ve başta kalp olmak üzere çeşitli organ fonksiyonlarındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Hemen yoğun bakıma alındı. Yaklaşık altı ay boyunca yoğun bakımda, üç ay serviste kaldı.

KALBİNDE DE DELİK VARDI

Diyalize bağlı yaşıyordu. Kısa süre sonra kalbinde delik olduğu anlaşıldı ve kalp ameliyatı oldu. Aylarca süren yoğun bakım ve hastane sürecinden sonra taburcu edildi. Ancak iki üç gün sonra diyalizle ilgili problemler yaşadığı için yeniden hastaneye yattı. Hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi yapılamayacak duruma gelmişti. Akciğer ödemi ve şiddetli kalp yetmezliği gelişti. Durumu kritikleşince acilen böbrek nakli olmak üzere hava ambulansı ile İstinye Üniversitesi Liv Bahçeşehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine getirildi. Buse’ye böbreğini verecek olan babası, diyabet hastası çıkınca tek çare organ nakli listesinden gelecek haberi beklemekti. O haber 22 Ekim günü geldi. Ankara’da hayatını kaybeden ve organları bağışlanan 42 yaşındaki vericinin böbreği Buse’ye uydu. İstinye Üniversitesi Liv Bahçeşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibinin gerçekleştiği böbrek nakli ile diyalizden kurtuldu.

BAKANLIK'TAN ÖZEL İZİNLE BÖBREK NAKLİ

Buse’ye Bakanlık onayıyla acilen böbrek nakledildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Buse gibi hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi yapılamayacak duruma gelen hastalarda tek çare böbrek nakli. Biz Buse’nin bu durumunu bir raporla Bakanlığa bildirdik. Bakanlık, komisyon kararı ile Buse’nin acil böbrek nakli olmasına onay verdi. Bekleme listesine girdik ve durumu kritik olduğu için sıra beklemeden çıkan ilk uygun böbrek Buse’ye gönderildi” dedi. Buse’nin ameliyatının da farklı bir teknikle yapıldığını anlatan Prof. Dr. Dinçkan, “Daha önce karnından çok ameliyat geçirdiği için böbreği karnına koyamazdık. Buse dört yaşında ve dokuz kiloluk bir çocuk. Bu sebeple Buse’nin böbreğini nadiren uygulanan bir metotla ve yetişkinlerde yaptığımız bir teknikle kasıklarını açarak karaciğerinin altına yerleştirdik. Böbreğinin boyutu karaciğeri kadar büyük ama takar takmaz çalışmaya başladı. Diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Bir hafta içinde kalp yetmezliğinden kurtuldu. Oksijen ihtiyacı ortadan kalktı. Yatağında oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Birkaç gün daha gecikseydik hayati tehlikesi vardı” dedi.

BAĞIŞ YOK, AMELİYAT AZ

25 bin kişi organ bekliyor

Koronavirüs sürecinin organ nakillerini olumsuz etkilediğini ve nakil operasyonlarının durma noktasına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Acil bir vaka olmasına rağmen Buse organ çıkmasını 15 gün bekledi. ‘Buse’lerin hayata bağlanması için organa ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı sayılarına göre yaklaşık 25 bin hasta organ bekliyor. Bugün itibarı ile 21.483 böbrek, 1.795 karaciğer, 983 kalp, 285 pankreas ve 71 akciğer bekleyen hasta var. Nakil sayıları geçtiğimiz yıla göre büyük oranda düştü. Organ Nakli Haftası’nda diğer ‘Buse’lerin yaşamasına vesile olmak için organ bağışı çağrısında bulunuyoruz” diye anlattı.