Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

El dezenfektanlarının aşırı kullanımının bazı zararları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, “Bunlar antimikrobiyal direnç gelişimini artırarak dirençli bakteri/virüs/mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir. İlave olarak cildi kurutabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, kas sağlığını tehdit edebilir, astımı tetikleyebilir, kronik cilt hastalıkları, egzamalara sebep olabilir, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. El dezenfektanı içindeki kimyasallar, uzun vadede nörolojik hastalıklar dediğimiz Alzheimer ve Parkinson hastalığına zemin hazırlayabilir, kanserlere sebep olabilir” diye anlattı.