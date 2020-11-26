Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

www.akcigerimiziokuyoruz.com adresinden ulaşılabilen sitede Türkiye’nin görülme sıklığında yüz binde 36,9 olan akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri gibi bilgilere ulaşılabiliyor. "Akciğerimizi Okuyoruz Testi"ne girenler, birkaç sorudan oluşan formu doldurup akciğer kanseri risk faktörlerinin hangilerine maruz kaldıklarını öğrenebiliyor.