www.akcigerimiziokuyoruz.com adresinden ulaşılabilen sitede Türkiye’nin görülme sıklığında yüz binde 36,9 olan akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri gibi bilgilere ulaşılabiliyor. "Akciğerimizi Okuyoruz Testi"ne girenler, birkaç sorudan oluşan formu doldurup akciğer kanseri risk faktörlerinin hangilerine maruz kaldıklarını öğrenebiliyor.
Akciğer kanseri riskinizi öğrenin
26.11.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği akciğer kanserine karşı farkındalığı artırmak ve risk faktörleri hakkında bilgilendirmek için "Akciğerimizi Okuyoruz" internet sitesini açtı.
Etiketler : akciğerimizi okuyoruz,
749025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/749025.aspx
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