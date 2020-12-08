Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykunun bedeni tamir ederek bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, “Bağışıklık sisteminin virüs ve mikroplara karşı hafızası, derin NREM uykusunda (NREM 3 evresi) sağlanır. Yani vücuda giren bir mikrobun tanınması ve buna cevap olarak ortaya çıkan antikor üretimi, derin NREM uykusu sırasında gerçekleşir. Bu yüzden yeterli sürede derin uyumak virüslere karşı koruyucu etki sağlar. Uyku hastalıklarının birçoğunda bağışıklık sisteminin bozulduğu ve enfeksiyonlara yatkınlığın arttığı gösterilmiştir” dedi. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra egzersiz, iyi bir uyku ve stresi azaltmanın da Covid-19’a karşı etkili olduğunu hatırlatan TBV Başkanı Timur Erk, “Keza hastalık durumda uyku artarak bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır. Bu, bir nevi vücut tamirinin gerçekleşmesini sağlayan fiziki bir savunma mekanizmasıdır” diye konuştu.