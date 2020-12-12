Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safra kesesinde taş tespit edilen Elif, doktor takibine alındı. Ancak geçtiğimiz günlerde küçük kızda karın ağrısının yanında kaşıntı ve sarılık da başladı. Kent Hastanesinde Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir, Elif’e ‘safra yolu tıkanıklığı’ teşhisini koydu. On bir yaşındaki Elif, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Safra taşının sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da görüldüğünü açıklayan Doç. Dr. Özdemir “Üstelik son 20 yılda görülme sıklığı arttı. Beslenme alışkanlıkları, bazı kan hastalıkları, ilaçlar taş oluşumunda önemli etkendir, obezite de önemli bir unsurdur. Safra kesesi taşları uzun süre bulgu vermeden kalabilir. Safra kesesi taşı, kapalı yöntemle sorunsuz bir şekilde ameliyat edilebilirken safra yolu tıkanıklıkları endoskopi ile safra yolu girişimleri gerektirir. Çocuk ne kadar küçükse, girişim de o kadar zordur” diye konuştu. İHA