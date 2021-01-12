Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projenin yürütücüsü olan SÜ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak, mRNA teknolojisinin, dünyada da “3. jenerasyon aşı teknolojisi” olarak yeni olduğunu söyledi. Kanser aşıları üzerine çalışırken salgınla birlikte aşı geliştirmeye başladıklarını anlatan ve “En büyük amacımız, bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak" diyen Doç. Dr. Nadir Koçak, mRNA teknolojilerinin gerektirdiği belirli ısı şartlarına dikkat çekerek, “Altı ay kadar oda sıcaklığında dayanabilecek bir molekülle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz aşıda soğuk zincire gerek kalmayacak. Bir buçuk ay önce Türkiye’nin ilk mRNA aşısını geliştirdik, hayvan deneylerine başladık, son aşamaya gidiyoruz. Ayrıca üç farklı prototip aşı daha dizayn ettik, sentezleri tamamlandı. En etkili olanla da 1,5-2 ay içinde insan denemelerine başlayacağız. Etkin ve ısıya dayanıklı bir aşı oluşturmayı amaçlıyoruz. Laboratuvarımızın ışıkları altı aydır hemen hemen hiç sönmedi. Hedefimiz, yaz aylarında bu aşıyı insanlığın hizmetine sunmak” diye konuştu.