Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim insanlarının “yüzyılda bir yaşanır” diye tarif ettiği koronavirüs pandemisi, beden sağlığı kadar insan psikolojisini ve toplumsal yapıyı da etkiliyor. Yeni bir dünya düzenine geçmenin kapısını aralayan şu günlerde, yaşananların gelecek nesillere aktarmanın en önemli yolu kayıt almak. Koronavirüs mücadelesinin ön saflarında yer alan Acil Tıp Uzmanlarının buluştuğu Acil Tıp Derneği (ATUDER), Covid günlerinde yaşanan hikâyeleri bir kitapta topladı. “Covid-19 Öyküleri” televizyon başındaki seyircinin turkuaz tabloda birer rakam olarak gördüğü hayatların bilmediğimiz hikâyelerini anlatıyor.

YAŞANANLARI TARİHE NOT DÜŞMEK İSTEDİK

Covid-19 pandemisi sırasında yaşanan olayları, duyguları tarihe not düşmenin bir görev olduğunu ve bu bilinçle kitabı hazırladıklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servisler herkesin bir şekilde karşılaştığı acı tatlı anılarla dolu olan sağlığın özel birimleridir. Geride bıraktığımız bir yıllık süreçte özellikle acil servislerde ve yoğun bakımlarda şimdiye kadar alışık olduğumuzun dışında ve çok dramatik olaylar yaşanıyor. Buna rağmen bir kısım insanlar Covid-19 gerçeğini kabul etmek istemiyor veya kurallarla uymak konusunda yeterince gayretli davranmıyor. Bu şekilde geçmişten gelen tecrübemizi de değerlendirerek insanların yaşadığı ve hissettikleri şeyleri yazmalarını istedik. Bu şekilde hem Covid-19 konusunda farkındalığı arttırmak hem de herkesin bu mücadelenin bir parçası olmasını sağlamayı hedefledik. Empati duygularının arttırılması, aynı gemide olduğumuzu anlatabilmek aynı safta mücadele etme bilincini hastaneden topluma taşımayı amaçlayan bir çalışma” dedi.

BİRBİRİNDEN HÜZÜNLÜ HİKÂYELER VAR

Kitapta doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının yazdığı 200 hikâye arasından seçilen 34’ünün yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Cander, “Koronavirüs mücadelesinde virüse karşı biyolojik bir savaş veriyoruz. Bu mücadele bizi çok yıpratan birçok hüzünlü olayı da barındırıyor. Gerçekten okurken gözyaşlarınıza hâkim olamadığınız birçok öykü var. Bunların içinde beni en çok etkileyen pandemi sürecinde doğurduğu çocuğa sarılamadan vefat eden bir hemşire hanımın hikâyesiydi” diye anlattı.

Acil Tıp Uzmanları Derneğinin bir projesi olarak hayata geçen kitap İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından basıldı. Kitabın oluşturulmasında İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yakıncı da destek verdi.

Koronavirüs pandemisinin bugünü ve geleceği etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Cander, “Böyle büyük bir olayda hep birlikte hareket etmek, güçlü olmak ve önceliklerimizi yeniden belirlemek zorundayız. Bu iki yılı sağlıklı bir şeklide atlatmak gelecekten geçmişe baktığımızda en önemli başarı olacak gibi. Bunun herkesin ortak bilinçle hareket etmesi gereken bir felaket olduğunu bilmeli ve gelecek dünyamız için bundan çok önemli dersler çıkarmalıyız” dedi.