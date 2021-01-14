Şirketin, haberci RNA (mRNA) teknolojisiyle yaptığı deneysel multiple skleroz (MS) aşısı, farelerde olumlu sonuç verdi. MS; beyin ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıf olağan çalışmayınca oluşuyor. Science dergisinde de yayımlanan çalışmada tüm fare modellerinden alınan sonuçlar, aşının, MS hastalığının gelişimini önlediğini veya hastalığı erken aşamada durduğunu ortaya koydu. Bağışıklığı bozmadan sadece zararlı hücreleri yok eden aşı, mRNA'nın, otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini gösteriyor.
Koronadan sonra MS aşısını buldular
14.01.2021 - 03:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li Pfizer ile geliştirdiği Covid aşısıyla dünyaya rahat nefes aldıran Türk bilim adamları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu biyoteknoloji şirketi, bir başarıya daha imza attı.
Etiketler : Uğur Şahin,Özlem Türeci,MS aşısı,
759809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/759809.aspx
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