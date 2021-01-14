Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin, haberci RNA (mRNA) teknolojisiyle yaptığı deneysel multiple skleroz (MS) aşısı, farelerde olumlu sonuç verdi. MS; beyin ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıf olağan çalışmayınca oluşuyor. Science dergisinde de yayımlanan çalışmada tüm fare modellerinden alınan sonuçlar, aşının, MS hastalığının gelişimini önlediğini veya hastalığı erken aşamada durduğunu ortaya koydu. Bağışıklığı bozmadan sadece zararlı hücreleri yok eden aşı, mRNA'nın, otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini gösteriyor.