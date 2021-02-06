Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, e-Nabız'a giriş yaptıktan sonra aşılama gruplarında yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. İnternet erişimi olmayan vatandaşlar ise aşı yapılacak grupta olup olmadığını kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için "AŞI" yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp "2023"e kısa mesaj (SMS) gönderebilecek.
Aşı hakkınızı SMS’le öğrenin
06.02.2021 - 06:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, vatandaşların Covid-19 aşılamasında aşı yapılacak grupta olup olmadıklarını e-Nabız uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj ile öğrenebileceklerini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aşı,covid aşısı,covid aşısı sms,
765492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/765492.aspx
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