Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki MS hastalarının hastaneye gitmeden elektronik platformda nörorehabilitasyon uygulamalarından faydalanmalarını amaçlayan, ‘Multipl Skleroz Hastalarına Yönelik Nörorehabilitasyon Uygulamaları’ başlıklı bu programa http://www. msnrhb.com/ adresinden ulaşılabiliyor. Egzersiz videoları ve egzersiz dokümanları, hasta hayat hikâyeleri ve hastaların sorularına cevap verilebilen bir platform ile geniş bir yelpazede hazırlanan program sayesinde hastalar hem kendilerine uygun nörorehabilitasyon uygulamalarını seçebiliyor, hem de kendi kişisel gelişimlerini alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle takip edebiliyor.