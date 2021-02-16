Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs enfeksiyonu geçirip iyileşenlerin sayısı milyonlara ulaşırken uzmanlar, hastalığı atlatanların da bağışıklığını yüksek tutacak şekilde beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase “Covid-19 enfeksiyonu geçirip iyileşseniz de virüse tekrardan yakalanabilme ihtimaliniz var; ayrıca vücudunuz hastalık sonrası bir toparlanma süreci yaşar. Bağışıklığınızı güçlü tutmak ve toparlanmaya destek olmak için vücudunuzun ihtiyacınız olan vitamin, mineralleri karşılamalısız” diyor.

İŞTE COVİD SONRASI MUTFAĞINIZDAN EKSİK ETMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER:

Nar: Mevsim meyveleri arasında antioksidan gücü oldukça baskın bir meyve. İçerisindeki polifenoller sayesinde hücre hasarını azaltıyor. Hastalık sürecinde oluşan iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor.

Turunçgiller: Limon, portakal ve mandalina gibi meyveler, C vitamini ve antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşıyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Ayrıca turunçgillerin içerisindeki maddeler beyin sağlığını koruyarak uzun süreçte koronanın yol açtığı beyin hasarını önlüyor.

Yumurta: Covid-19 geçirdikten sonra ortaya çıkan hücre hasarını toparlamak için artan protein ihtiyacının karşılanmasına destek olur.

Balık: Kaliteli protein kaynaklarından biri olan balık iyot ve sağlıklı yağ içeriği ile güçlü bir bağışıklık için günlük beslenmenizde yer alması gereken bir besin.

Brokoli: C vitamini, K vitamini ve biyoaktif bileşikler içermesiyle bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, iltihabı azaltıyor.

Havuç: Betakaroten yönünden zengin bir yiyecek olan havuç bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Fakat bunun yanı sıra A vitamini, K vitamini, potasyum içeriğiyle kan akışını düzenliyor.

Bal: Hastalık sırasında oluşan öksürük semptomlarını azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor.

Badem: Bolca E vitamini, magnezyum ve lif içeren badem bağışıklık sisteminizi destekliyor, uykuyu düzenliyor.

Zencefil: İltihabı azaltıcı güçlü bir bileşiğe sahip olan zencefil bağışıklık güçlendirici etkisinin yanı sıra mide bulantısı sıkıntılarına iyi geliyor.

Su: Ateş ve enfeksiyonla vücudunuzun kaybettiği suyu geri koymak gerekiyor. Bu nedenle toparlanma evresinde su tüketmek çok önemli.