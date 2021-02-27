Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Fakat uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kontrolsüz spora başlamanın sporcu hastalığı olarak bilinen ‘Stres Kırığı’ problemine yol açabileceğini söyleyen Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Ali Menoğlu “Uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra yapılacak kontrolsüz sportif faaliyetler sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunların başında ise kemikteki küçük çatlaklar şeklinde kendini gösteren stres kırığı gelir. Bu sebeple sportif faaliyetlerin bir uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi faydalıdır” dedi.