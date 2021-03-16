Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada bin kişiden ikisinde görülen bir tür omurilik kireçlenmesi yüzünden felç tehlikesi ile karşı karşıya kalan 54 yaşındaki hasta, Türkiye Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir’in gerçekleştirdiği 14 saat süren zor bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

DÜZ YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞÜYORDU

İstanbul’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Kâzım Yılmaz’ın şikâyetleri, eşiyle birlikte yaptığı rutin yürüyüşlerde düşmeye başlaması ile ortaya çıkmış. Düz yolda yürürken aniden tökezleyip düşen Yılmaz’ın, aynı zamanda sol elinde uyuşma hissetmesi üzerine kalp hastalığından şüphelenilmiş. Hemen anjiyoya alınan Yılmaz’ın kalp fonksiyonları normal çıkmış. Beyin ve sinir cerrahisine yönlendirilen Kâzım Yılmaz’a MR yapılmış. MR’da, boynun 2. omurundan 6. omuruna kadar olan bölümünün ciddi şekilde kireçlendiği görülmüş. Doktorlar hızla ilerleyen boyun kireçlenmesi yüzünden felç riski ile karşı karşıya olan Yılmaz’a tek tedavi yolunun ameliyat olduğunu ancak bu tür vakalarda ameliyat başarısının son derece düşük olduğunu söylemiş.

ZOR OPERASYON

Bunun üzerine iyi bir cerrah arayışına giren Yılmaz ailesi, Türkiye Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir’e ulaşmış. Hastanın kendisine geldiğinde 15-20 milimetre olan boyun omurilik kanalının ciddi oranda daraldığını ve ameliyat edilmezse bunun 5 milimetreye kadar düşebileceğini söyleyen Akdemir, “Ameliyat edilmezse kireçlenme omurilik kanalını ileri derecede daraltarak omurilik zarına zarar verecek, bunun sonucunda hastanın el, kol, yürüyüş, denge hareketleri bozulacak, hasta tekerlekli sandalyeye mahkûm olacaktı. Bu tür hastalarda ameliyat; enseden, boynun ön tarafından ya da her ikisinden birden yapılabiliyor. Boyundan yapılan ameliyat daha zor ancak daha başarılı oluyor. Bu hastada da baskı ön tarafta olduğu için zor olan metodu seçtik ve boynun ön tarafından girerek operasyonu gerçekleştirdik” dedi.

OMURİLİĞİ OYA GİBİ İŞLEDİ

Hastanın ameliyatında dar olan yeri temizleyip kanalı genişlettiğini, boşalan yere ise titanyum kafesler, kemik greftler yerleştirerek plak vidalarla sabitlediğini belirten Prof. Akdemir, yaptığı operasyonu “Daralmış olan omuriliği yüksek hızlı cihazlarla açmak ve kireçlenmiş olan omurilik zarını uzaklaştırmak, hastanın boyundan aşağı felç kalmasına sebep olabilirdi. Bu yüzden hastanemizin gelişmiş teknolojisi sayesinde omurilik monitörizasyonu görüntüleme tekniği ve kaliteli mikroskoplar altında ince ince ilerleyerek yaklaşık 14 saat süren bir ameliyatla hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye anlattı.

4 GÜN SONRA YÜRÜDÜ, 1 AY SONRA ARABA KULLANDI

Bu tür kireçlenmenin nadir görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Akdemir, “Bu hastalık şeker hastaları, Asyalı ve Japonlarda daha sık görülür. Çin, ABD ve Japonya gibi merkezlerde bile yılda 10-20 vaka bildiriliyor. Dünya genelinde yapılan araştırmada bu ameliyatta başarının yüzde 40-60 olduğunu görüyoruz. Hastamız dördüncü gün ayağa kalktı. Otuz seans fizik tedavi aldıktan sonra tamamen iyileşti. Ameliyattan bir ay sonra araba kullanacak hâle geldi” dedi.