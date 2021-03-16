Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Araştırma ABD’de hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının yüzde 52’sinin antibiyotik kullandığını ortaya koydu. Antibiyotik alan hastaların yüzde 60’ının hastanede dört gün veya daha fazla yattıkları kaydedilirken antibiyotik kullanmayan hastalarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu aktarıldı. Çalışmada, “Antibiyotiklerin Covid-19’u iyileştirmede rolü olmasa da ikincil bakteriyel enfeksiyonlardan endişe duyan doktorlar, hastalarına antibiyotik yazabiliyor. Fakat antibiyotik yazılan çok az hastada bakteriyel enfeksiyon olduğu görüldü. Bu da hastaların çoğunun gereksiz yere antibiyotik kullandığına işaret ediyor” denildi.