Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1,8 milyar insanın yaşadığı Afganistan, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'nın incelendiği raporda, beslenme yardımlarından aşılamaya kadar çok önemli hizmetlerin durdurulması sebebiyle bu altı ülkede beş yaşın altındaki çocuklarda 228 bin ek ölümün gerçekleştiği bildirildi. Şiddetli yetersiz beslenme sebebiyle tedavi edilen çocukların sayısının Bangladeş ve Nepal’de yüzde 80'den fazla; çocuklar arasında aşılamanın Hindistan ve Pakistan’da sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 65 düştüğünü ifade ediliyor.