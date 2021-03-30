Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya ve Norveç’te yapılan araştırmalar, aşıyla kanda pıhtılaşma arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Oslo ve Almanya’da Greifswald üniversitelerindeki araştırmacılar, AstraZeneca aşısıyla vücutta enfeksiyona karşı antikorlar oluştuğunu, bunların kandaki trombositleri yabancı işgalciler sanarak onlara saldırdığını ifade ettiler. Araştırmacılara göre vücut da bunu telafi etmek için daha çok trombosit üretiyor, bu da kanın kalınlaşmasına ve pıhtılaşmasına sebep oluyor. Son olarak Kanada da AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı.