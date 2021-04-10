Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Covid-19 salgını daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. Nisanın ilk haftasında ülke genelindeki vakalar yüzde 34 arttı. Vefat sayıları ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları yükseldi. Hastanelerdeki son durumu değerlendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel “Yoğun bakımlarda hem Covid-19 olan hem de olmayan hastalar var. Şimdilik bir sıkıntı yok ama hasta sayısı hızlı yükseliyor. Vefat edeneler bir günde yüzde 30,8 arttı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 66,7’lere vardı. Ay sonuna doğru daha da artabilir. Yoğun bakımların en az yüzde 20’si boş kalmalı ki, devir sağlanabilsin. Ölüm oranları hiç olmadığı kadar yükseldi. Virüs şu an mutant formuyla daha fazla tahribe sebep oluyor. Hastalar septik şokla kaybediliyor. Aşılamanın ardından yoğun bakımda yatanların yaş ortalaması 78’den 57’ye düştü” dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da “İngiliz varyantının bulaşma sürecinin ortalama 15 gün olduğunu düşündüğümüzde tam kapanmada fayda var. Bu da hastalığın bittiği anlamına gelmiyor. Sadece yeni pikleri geciktirip salgını bir süre kontrol altına alacağız. Ardından sıkı tedbirler uygulanmalı. Ayrıca aşılamada da zaman kazanacağız” tavsiyesinde bulundu. Öte yandan ramazanda hayatın yavaşlamısıyla birlikte vakaların da düşmesi beklenirken şimdilik tam kapanmaya sıcak bakılmıyor. Sadece şehirler arası seyahat yasağı, mesai saatlerinin kademelendirilmesi ve uzaktan çalışma gibi tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

100 VAKADAN 40’I İSTANBUL’DA

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: Vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olmalı. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.