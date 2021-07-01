Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl binlerce insanın yakalandığı geç tanısı ile ölümcül olabilen cilt kanserlerinde erken tanı büyük önem taşıyor.

CİLT KANSERİ İÇİN 'ERKEN TEŞHİS CİHAZI'

Amerika’daki Massachusetts Institute of Technology Yapay Zeka Laboratuvarında araştırma iş birlikçisi olarak çalışan, Türkiye'ye dönüş yapan Dr. Şebnem Özdemir ile Doç. Dr. Burak Şişman, cilt kanserinin erken teşhisi için bir cihaz geliştirdi.

“Kara bela” olarak nitelendirilen cilt kanserine karşı yapay zeka tabanlı geliştirilen çalışma, teşhiste insan hatasını ortadan kaldırarak derideki renk değişiklikleri ile cilt kanserini erken dönemde tespit etmeyi hedefliyor.

İki bilim insanının geliştirdiği “Cilt tarama ve İnceleme Cihazı ile Yöntemi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescil edildi.

Sistem kapsamında kapsül yardımıyla vücudun üç boyutlu haritasının çıkarılmasının ardından potansiyel riskli bölgeler işaretlenerek uzmana bildirimde bulunuyor.

Çalışmanın “derin öğrenme” tabanlı bir cihaz ve yöntem olduğunu belirten Dr. Özdemir, yapay zekanın cilt kanserini tanıması amacıyla eğitildiğini ifade etti, çalışma hakkında bilgi verdi.

DR. ŞEBNEM ÖZDEMİR: MEVCUT CİHAZLAR YETERSİZDİ

Deri kanserlerinin tedavisinde erken teşhisin çok büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Şebnem Özdemir, son dönemde açığa çıkmış olsa da evveliyatı olan bir çalışma olduğunu belirtti.

"2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Şişman ile birlikte başvurduğumuz bir patent projesiydi." diyen Özdemir, "Cilt kanseri, ciltte meydana gelen lezyonların tespitinde insanın dijital olarak heykelinin oluşturulması, bu heykel üzerinden mevcut lezyonların takip edilmesi, doktorlara lezyonlarda meydana gelebilecek bir değişimi ikinci haritalama esnasında bilgi verecek. Zoomlayacak, 3 boyutlu bir modelini çıkartabilecek bir kapsül üzerinde çalışmıştık." ifadelerini kullandı.

"Tabii bunun arkasında 2016’nın teknolojisiyle, matematiksel modellemesiyle iyi bir yapay zeka modeli tasarlanmıştı." hatırlatmasını yapan Dr. Şebnem Özdemir, o dönemde başlayıp yaklaşık 2-3 yıl üzerinde çalıştıklarını ve prototipi belli bir aşamaya getirdiklerini aktardı.

2016'da mevcut cihazlar incelendiğide yetersiz olduğunu gördüklerini belirten Dr. Özdemir, "Barkod okuyucu tadındaki bu cihazlar insanın özellikle mahrem bölgelerinde meydana gelen cilt lezyonlarını ortaya çıkarmamalarına neden oluyordu. Biz burada aslında kişinin mahremiyetini de bozmayacak şekilde ama ciddi bir zoomlama üzerinden bir kapsül sistemi üzerinde çalıştık. O dönem için kapsül tadındaki ilk cihazdı.” şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: HEDEFİMİZ, İNSAN HATASINI ORTADAN KALDIRMAK

Çalışmayla teşhiste insan hatasını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, “Şu an prototip demek daha doğru olacak. Çünkü cihazın kendisinden ziyade arka taraftaki matematiksel modeli çok kıymetli." dedi.

Görüntünün çok daha net bir şekilde alınmasının ve görüntüdeki değişimlerin çok daha net bir şekilde uzmanın önüne konulmasının önemli bir problem olduğunu ifade eden Dr. Şebnem Özdemir, "Bunun, cihazın içerisindeki bir düşünme birimi, bir yapay zeka olarak sunulması asıl kıymetli olan tarafı. Bizim buradaki temel hedefimiz insan hatasını ortadan kaldırmak." açıklamasını yaptı.

"Doktorun kendi mesleğini daha kaliteli bir şekilde icra edebilmesi, sonuçta cilt lezyonunda meydana gelebilecek olan bir değişimi doktor uzmanlığı ölçüsünde görebilir, gözlemleyebilir." diyen Özdemir, "Hatta o günkü yaşadığı strese göre göremeyebilir de, makinanın en ufak bir değişimi bile kaçırma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla makinanın bu noktadaki gücünden faydalanıyor olacağız. Daha başarılı, daha kısa sürede, daha etkili teşhisler koyulması için bu prototipin umut verici olacağını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEY GELİŞTİRİLECEKSE BU ÜLKE İÇİN OLMALI”

Sistemin nasıl işlediğine ilişkin bilgi veren Özdemir, “Cihazda ilk mantık, sizin dijital heykelinizin oluşturulması üzerine kurulu, bir sonraki durumda aynı dijital heykel üzerinden bir önceki lezyonun durumu kontrol edilecek. Yani milimetrenin binde biri kadar bir değişim olsa bile arka taraftaki matematik model bunu tespit edebilecek bir güce sahip." dedi.

"Bu açıdan değerlendirdiğimizde hem erken teşhis hem de mevcut bir aşamaya gelmiş bir durumun çok daha netlikle ortaya çıkarılmasını sağlayacak." değerlendirmesini yapan Dr. Şebnem Özdemir, doktora sonrası çalışmalarını Amerika’da gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ülkem benim için önemli olduğu için geri döndüm. Ben bu ülkede büyüdüm, çocuklarımın da bu ülkede büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Arka plandaki matematiksel model, belirli ölçülerde hazır vaziyette sadece biraz daha eğitilmeye ihtiyacı var." diyen Özdemir, doğru bir yatırımcı desteği ve anlaşmalarla birlikte bu cihazın 6 ay içerisinde belli bir aşamada bir beta sürümüyle yer bulabileceğine inandığını belirtti.

Yabancı bazı şirketlerden mailler almaya başladığını aktaran Özdemir, şu anda yabancı yatırımcıyla çalışmayı düşünmediğini söyledi.

"Temel hedefim bir şey geliştirilecekse bu ülke için olmalı." ifadelerini kullanan Dr. Şebnem Özdemir, "Buradan dışarı çıkılarak ticari anlamda bir değer kazanmalı. Yabancı yatırım aldığı takdirde kullanılacağı ilk ülke Türkiye olmayacaksa bu da benim çok haz edeceğim bir nokta olmayacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek Massachusetts Institute of Technology Yapay Zekâ Laboratuvarında Türkiye’yi temsilen araştırma iş birlikçisi olarak çalışan Dr. Şebnem Özdemir’in geliştirdiği cilt kanserini erken dönemde yakalamayı hedefleyen yöntem, dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

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