Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli koronavirüs aşısını eşi ile birlikte geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel “Daha önce Vuhan veya İngiliz varyantında yaptığımız gibi Delta varyantının da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. 15 gün içerisinde bu çalışmayı gerçekleştiririz. VLP aşısının güzel yanı, gelişebilecek her türlü mutasyona veya varyanta adapte edilebiliyor. Yerli aşımız, SARS-CoV-2 virüsünün dört yapısal proteinini içinde barındırıyor. Bu bakımdan daha kapsamlı ve uzun süreli bağışıklık sağlıyor” dedi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşı adayı listesinde yer alan yerli VLP aşısı, Ankara, Kocaeli ve İstanbul’da gönüllülere uygulanmaya devam ediyor. ANKARA

Dünya genelinde delta varyantı yayılıyor COVID-19 sonrası dünyada SARS-CoV-2 Delta varyantı paniği yayılırken, ülkelere göre bu virüsün kaç kişide görüldüğü ortaya çıktı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu.