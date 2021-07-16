Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta virüsün, koronavirüsün yayılma hızını arttırdığı bu günlerde önemi artan asi uygulamaları hız kesmeden bireylere uygulanıyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

TOPLAM DOZ 62 MİLYON 235 BİN 241

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon doz aşı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 470 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 61 milyon 813 bin 470 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.