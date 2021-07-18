Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele etkin bir biçimde sürerken, Delta virüs kabusu yayılım hızını arttırdı. Bu süreçte aşının değeri daha da katlanarak önemli hale geldi. Bu soğrultuda, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Covid-19 testi yapılırken, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 680 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 oldu. Bir günde toplam 233 bin 946 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 290 bin 483'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRA MUĞLA'NIN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

BİTLİS AŞILAMADA SONDA KALDI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR TAVSİYESİ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder” dedi.