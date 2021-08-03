Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bebeklerine zararı olacağı düşüncesiyle aşı olmayı erteleyen anne adaylarının risk aldığını söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, özellikle tansiyon veya şeker hastalığı bulunan, toplu taşımayı aktif kullanan hamilelerin aşı olması gerektiğini vurguladı. Aşıların güvenlik çalışmaları sonrasında elde edilen yeni verilerin anne adaylarına Covid-19 aşısının yapılmasını desteklediğini anlatan Doç. Dr. Pabuçcu, aşının gebeliğin ilk üç ayından sonra yapılabileceğini belirterek “Bu aslında bütün gebelik aşıları için de geçerli. Yapılan koronavirüs aşısıyla anne adayında oluşacak antikorların, hem anneyi hem de göbek kordonu yoluyla geçiş olacağı için bebeği koruyabildiğine dair kanıtlar mevcut. Elimizdeki en geniş veri, mRNA aşıları ile ilgili. Anne adaylarının aşının düşük sebebi olabileceğine ilişkin endişeleri var. Elimizdeki veriler aşının düşük riski oluşturmadığını gösteriyor” dedi.­

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.

Gebelikte iki kişilik yemeyin! Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hatice Korkmaz "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum, iri bebek ve bebekte ani ölüm riskini arttırır" dedi.