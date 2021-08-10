Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çoğu kişiden duyduğumuz “Sabah yorgun kalkıyorum, her yerim ağrıyor, düzgün uyuyamıyorum” şikâyetlerin sebebinin fibromiyalji olabileceğini söyleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanı Prof. Dr. F. Figen Ayhan, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bu durumun bazı hastalıklarla birlikte görülme sıklığının arttığına işaret ederek “Huzursuz bağırsak sendromu, migren, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkları olan kişilerde fibromiyalji görülme riski de artıyor. Hastalar ağrı sebebiyle gece uykusundan uyanıyor ve uykusu bölünüyor. Fibromiyalji hastaları gün içerisinde işlerini yaparken odaklanma ve dikkatle ilgili de sıkıntılar yaşıyor. Bazı fibromiyalji hastalarında hafıza problemleri de ortaya çıkabiliyor, hastalar unutkanlık ile problemi ile karşılaşabiliyor” dedi.

İyi uykunun sırrı: Çorapla uyumak ABD’de çocuk doktoru Jessica Andrade’ın, TikTok’ta insanlara çorapla uyumalarını tavsiye ettiği video büyük yankı uyandırdı. Dr. Andrade, yatağa çorap giyerek girenlerin yalın ayak yatanlara göre çok daha erken uykuya daldıklarını iddia etti.

Uzmanlardan uyku problemi çekenlere 4 tavsiye Beyin gün boyu pek çok şeyle meşgul olduğu için günümüz insanı uykuya dalmak ve iyi bir uyku çekmekte zorlanabiliyor. ABD’de görev yapan ünlü Güney Afrikalı doktor Frank Lipman’ın, vücudu dinlendirip insanı 4 adımda uykuya hazırlayan yapılması kolay bir yöntemi var. Doktor bu yöntemi uyku problemi çeken hastalarında yıllardır kullanıyor. Zihni rahatlatacak, nefesi düzenleyecek, kalp atış hızını yükseltmeden kas gerginliğini azaltacak bu adımlar vücudu uykuya hazırlıyor.