Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolunda ve bacağında tutuklukla başlayan şikâyetlerine 2015 yılında Parkinson teşhisi konan Omari, kısa sürede yardımsız yürüyemez, yemek yiyemez, hatta kalem bile tutamaz hâle geldi. İnternette yaptığı araştırmalarda Türkiye’de Parkinson tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını okuyunca Türkiye’ye gelmeye karar verip beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh’a ulaştı. Operasyon sonrasında hareketleri normale dönen Iraklı avukat, artık mesleğini yapabileceği için mutlu olduğunu söyledi. Beyin pili tedavisini ‘Hastalığın saatini geri almak’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Zırh “İnsan beyni içerisine herhangi bir noktaya elektrik akımı veren beyin pili bu şekilde hareket bozukluklarını düzenler” dedi.

'Damgalama' obezite tedavisini zorlaştırıyor Obezitenin Türkiye’deki erişkinler içerisinde yaklaşık 20 kişiyi etkilediğini söyleyen Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, tedavideki en önemli engellerden birinin toplumsal “damgalama” ve “ayrımcılık” olduğunu vurguladı.

Aspirin kanser tedavisinde kullanılabilir mi? Daha önce yapılmış 18 farklı kanseri kapsayan 118 çalışmasında diğer sağlık sebepleriyle aspirin alan hastaların hayatta kalma ihtimalinin yüzde 20 daha fazla olduğunun ortaya çıkması, bilim insanlarını aspirinin kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili daha ileri çalışmalar yapmaya yöneltti.

Hamilelikte ilk 3 ay diş tedavisi yapılmaz Pedodonti uzmanı diş hekimi Dr. Özge Bektaş, hamilelik döneminin ilk üç ayında bebeklerin organlarının geliştiğini hatırlatarak bu süreç içerisinde anne adaylarının diş tedavisinden kaçınması gerektiğini söyledi.