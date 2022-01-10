Türkiye Gazetesi

Megakent İstanbul'da, Delta varyantına göre iki kat yayılma hızına sahip Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere akın etti. Türkiye’de günlük vaka sayılarının 60 binin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar hastanelere PCR testi yaptırmak için giderek yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde gözüken Omicron varyantı nedeniyle salgın hastalık daha kolay bir şekilde bulaşıyor.

BAKAN KOCA’DAN ‘HATIRLATMA DOZU’ UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Omicron varyantına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu ifade ederek hatırlatma dozu uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor. Uzmanlar, megakentte önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vakaların artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerce hastanede kuyrukların sokaklara taştığı gözler önüne seriliyor.

İstanbul Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. Salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri olan İstanbul'da vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçti.

Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı: Kendinizi koruyun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları 'Omicron varyantı'na karşı uyardı.