Türkiye Gazetesi

Uyuza yakalanan hasta sayısı giderek artarken, uyuz belirtileri, uyuz tedavisi, uyuzdan nasıl kurtulurum gibi konular, en iyiz uyuz ilacı gibi konularda sıklıkla araştırılan konular arasında girdi.

Hastanelere uyuz şikayetiyle gelen hastaların sayısına dikkat çeken Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, uyuzun son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şiddetli kaşıntılarla kendini belli etmeye başladığını açıkladı. Deri hastalığı olarak değerlendirilmeyen kuduzun ten teması ile bulaştığına dikkat çeken Kartal, "Karşılaştığımız en kaşıntılı hastalık, özellikle de gece kaşıntıları ile karakterize bir tablo var. Bir an önce de tedavi edilmesi gerekiyor, çünkü bulaş ihtimali var. Bir halk sağlığı problemi teşkil edebiliyor. Bu nedenle tanısı ve tedavisi çok önemli” ifadelerini kullandı.

SEMPTOMLAR TEMASTAN 2 HAFTA SONTA ORTAYA ÇIKIYOR

Uyuzun 15, 30 dakikalık ten teması ya da eşyalar yoluyla kolayca bulaşabildiğini aktaran Kartal, semptomların temastan sonra 2 ile 6 hafta arasında ortaya çıktığını açıkladı. Gündüz hafif seyreden karşıntıların, gece artarak şiddetlendiğini aktaran Kartal, hastalığın deride kırık beyaz çizgiler ile kendini belli ettiğini söyledi.

HASTALAR KAŞINTIDAN DERİSİNİ YIRTIYOR

İlk muayenede kolayca tespit edilebilen uyuz hastalarının giderek arttığına işaret eden Kartal, hastaların şiddetli kaşıntı ile servise geldiklerini ifade ederek, "Hastanın kaşıntı ile bolca derisini yırttığı bir tablo oluşuyor. Gece kaşıntısı bizim için çok uyarıcı oluyor. ” diye konuştu.7

Gelen hastaların acillere başvurmadan önce kendi yöntemleriyle hastalığı atlatmaya çalıştığını aktaran Kartal, bu şekilde tedavinin de geciktiğine dikkat çekti.

2008’DEN İTİBAREN GİDEREK ARTTI

2008’den itibaren ciddi ölçüde bir artışla karşılaşılan uyuz vakalarında son 1 yılda da bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 50’lik bir artış yaşandığı kaydedildi.

UYUZ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Uyuz parazitinin bir tünel içerisinde ilerlediğini belirten Dermataloji Uzmanı Doktor Aslan Yürekli, “Uyuz paraziti bir tünel kazıcı. Dişlerini kullanarak derimizin altında tünel kazıyor. Kendine bir ev yapıyor ve bu evde de yumurtalarını bırakıp çoğalıyor. Bizim amacımız bu tüneli bulup ortaya çıkarmak. Tanıyı bu şekilde ortaya koyuyoruz. Paraziti buradan alıp mikroskoba koyduğumuzda aslında bunun uzuvlarının, bacaklarının, ağzının, kafasının ve gövdesinin olduğunu görüyoruz. Yani bu bir böcek. Böcek kişiye bulaşıyor ve çoğalmaya devam ediyor. Tanı da bu tünel dediğimiz kısımdan bir örnek alıyoruz ve incelediğimizde ‘evet burada uyuz var’ diyebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

SONRADAN ORTAYA ÇIKABİLİR

Ayrıca uyuz hastalığının belirtilerinin daha sonra da ortaya çıktığına dikkat çeken Uzman Doktor Aslan Yürekli, hastalığın tedavi sürecinin aile bireyleri ile aynı anda başlaması gerektiğini vurguladı. Bir hastaya uyuz bulaşması halinde, temasta bulunan diğer bireylerin de direkt hastalığa potansiyel bireyler haline geldiğini belirten Uzm. Dr. Yürekli, tedavinin birlikte sürdürülmemesi halinde kısır döngü ile bir kişinin iyileşip diğerinin yeniden hastalanacağını söyledi.

UYUZDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uyuz hastası ve evde beraber yaşadığı kişiler tarafından kullanılan giysiler, çarşaflar ve havlular en az 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yatak takımları birkaç gün havalandırılmalıdır. Toplu alanlarda ortaklaşa kullanılan ürünlerin hijyenine dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı, dışardan eve döndükten sonra mutlaka tüm kıyafetler çıkarılmalıdır.

Karantina uyuzu artırdı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği tarafından yapılan çalışmaya göre uyuz vakalarında iki buçuk kat artış tespit edildi.