Türkiye Gazetesi

Salgın döneminde hareketlerimiz büyük ölçüde kısıtlandı, sırt ağrısı çeken kişilerin sayısı arttı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, Covid-19 sonrası hastalarda çok farklı belirtiler olabildiğine dikkati çekerken, “Kimisinde basit bir kas ağrısı olabilirken, kimisinde ise unutkanlık ve hatta beyin sisi dediğimiz karmaşık nörolojik şikayetler ve tablolar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. Denli, birçok ülkede yapılan istatistiksel araştırmalarda ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine başvuran hastalarda en önde gelen şikâyetin kas iskelet sitemi ağrıları olduğunu aktardı.

HASTANELERE SIRT AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURANLARIN SAYISI FAZLA

Denli, geçen yılın ilk 6 aylık diliminde polikliniklere post Covid-19 sendromu tanısı ile başvuran 100’ün üzerindeki hastadan elde ettikleri verileri paylaştı. Hastaların yüzde 63’ünün erkek, yüzde 37’sinin ise kadın olduğunu kaydeden Denli, şu bilgileri verdi:

“Post Covid-19 sendromlu tüm hastaların ortalama yaşı 38,6 iken, erkeklerde ortalama yaş 41,9 kadınlarda ise 36,7 idi. Bu hastalarımızın şikayetleri, baş ağrısından tutun bacak ağrısına, tat bozukluğundan tutun unutkanlık ve depresyona kadar çok geniş bir yelpazede görülmekte idi. Ancak en sık başvuru nedeni yüzde 49 gibi ezici bir çoğunlukta sırt ağrısı idi.”

KAS DOKUSUNDA HASSASİYET GÖRÜLÜYOR

Aziz Denli, hastaların önemli bir bölümünde omurgalarda aşırı hassasiyet tespit edildiğini açıkladı. Denli, tespit edilen kas dokusunda hassasiyet, spazm gibi durumlara karşı uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:



“İç organlarımız ile cilt, kas ve eklemlerimiz bir sinir ağı ile birbiri ile bağlantılıdır. İç organdaki bir problem bu sinir bağlantıları sayesinde bedenimizin dışında, deride veya kasta kendisini ağrı ve spazm ya da renk değişikliği, sıcaklık, soğukluk gibi bir belirti ile gösterebilir. Çalışmamızı ilginç kılan başka bir sonuç ise bu hassas omur segmentlerinin aslında akciğer, bronşlar, kalp ve diafram gibi organlarımız ile olan bağlantılarıydı. Sonuç olarak Covid-19 enfeksiyonu gibi post Covid-19 sendromu da uzun süre gündemimizi işgal edecektir. Post Covid-19 sendromu geçirmiş ve sırt ağrısı ve miyalji gibi şikayetlerle başvuran hastaların yapılacak tedavilerinde tespit edilen bu omur segmentlerinin dikkate alınmasının hem hasta için hem de hekim için yüz güldürücü sonuçlar doğurabileceğine inanmaktayız.”

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