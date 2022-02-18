Türkiye Gazetesi

“Neden ılık limonlu su içmeliyiz?” sık sık karşımıza çıkan sorular arasında yer alıyor. Güne limonlu su içerek başlamanın birçok yararı bulunuyor.

ILIK LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI

İşte ılık limonlu suyu, uyanır uyanmaz içmenin faydaları…

Öncelikle yeterince su içmek vagus sinirini uyarıyor. Vagus siniri, mutsuz olduğunuzda bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayarak, sindirim sisteminin önemli bileşeni olan sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve vücutta kortizol salınımının yapılmasını sağlar.

Oda sıcaklığından biraz daha sıcak limonlu su ile güne başlamak tüm gece boşalmış sindirim sistemimizi temizler, tüm organlarımız adeta yıkanır.

Ilık limonlu su aynı zamanda organlarımıza masaj etkisi yapar.

Ağız kuruluğu ve dehidrasyon, yani susuzluk sağlıklı ağız bakterilerinin dengesizliğine de yol açabilir. Ağızdaki kötü bakteri bağırsaktaki kötü bakteri demektir.

Limon asidik olsa da yapısı itibariyle mideye girdiğinde detoks etkisi yapar. Uzun zamandır mideye ilk giren olduğundan dışkıyı da harekete geçirir.

Limonlu su; karaciğer fonksiyonlarını düzenler, vücudu toksinlerden arındırır.

Ilık limonlu su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Limonun C vitamini içerdiği malum. Bu, soğuk algınlığı ve grip mevsiminde ve ayrıca stresli zamanlarda sağlıklı kalmanın basit bir yoludur. Sadece limon kokusunun bile stresi azalttığı ve ruh halini iyileştirdiği kanıtlanmış.

Limon suyu ayrıca kan şekerini düzenlemede yardımcı olur. Limonda bulunan lifler, şeker emilimini yavaşlatır. Ilık limonlu su; kan şekerini düşürmek için en iyi yollardan biridir. Kandaki yüksek şeker, su ile daha rahat atılır.

Limon aynı zamanda muz kadar potasyum içerir. Potasyumun ana işlevi vücuttaki sıvı dengesini sağlamak. Ayrıca Potasyum, tansiyon, kaygı, stres, böbrek hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Tüm bunların haricinde limonlu su, vücudunuzda sindirime yardımcı oluyor. Bunun nedeni, sitrik asit vücudunuzdaki çeşitli enzimlerle etkileşime giriyor ve mide suyunun salgılanmasını uyarıyor. Bu, yiyeceklerin ve sindirim sisteminizde sorunsuz bir şekilde hareket etmesine ve hazımsızlığa yardımcı oluyor. Limonlu su; hem eklem ağrılarını hem de kas ağrılarını azaltıyor. Limonlu su; diş ağrısı ve diş eti iltihabına iyi geliyor. Ancak sitrik asit, diş minesini aşındırabileceğinden, limonlu su içtikten sonra 20-30 dakika içinde normal su içmek de gerekiyor.

Limonlu su içmenin faydaları saymakla bitmiyor! 1 yıl boyunca her gün 1 bardak limonlu su içmenin sağlığımıza olan etkilerini biliyor musunuz? İşte içtiğimiz suyun içerisine 1 dilim limon koyduğumuzda sağlığımızda meydana gelen o değişimler…

Limonlu su içmeniz için 10 sebep Limonun kabuğu da kendisi de çok faydalı. İçine limon suyu ilave ettiğiniz ılık su, sabahları güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.